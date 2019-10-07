Tepki toplamıştı! 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şahısla ilgili flaş gelişme

Olay, Mersin'de gerçekleşmişti. Çocuklar arasında çıkan tartışmanın ardından Ürdünlü çocuğa (5), tokat attığı ve babasını da darp ettiği gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen N.K. adlı şahıs, Mersin Sulh Ceza Hakimliğince 'ev hapsi' cezası verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı bu cezanın yeterli olmadığını belirtip mahkemenin kararına itiraz da bulunmuştu.

İlgili Sulh Ceza Hakimliği, itirazı değerlendirmiş ve şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkarmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda şüpheli N.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.