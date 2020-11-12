Tepkiler çığ gibi! CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, terör örgütü paçavrasını çocuk parkına resmetti!

Küçükmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu parkta yapılan yıldız sembolü görselinin terör örgütü PKK'ın diğer kollarından olan YPG'nin paçavrasına benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu görsele sosyal medyada vatandaşlar da tepki gösterirken Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu söz konusu sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ: HIZLI BİR ŞEKİLDE KALDIRDIK

Öte yandan Küçükçekmece Belediyesinden söz konusu görsellere ilişkin yapılan yazılı açıklamada," İstasyon Mahallesi’nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlar karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın ve bizlerin hassasiyeti sonucu söz konusu parkı hızlı bir şekilde kaldırdık ve tasarımının değişmesi ile ilgili çalışmalara başladık. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz." ifadelerine yer verildi.