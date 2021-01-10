Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözaltına alındı

3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evindeki cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’dan olay yaratan canlı yayın geldi. Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında açık seçik şekilde uyuşturucu kullandığı görüldü.

CANLI YAYINDA KORKUSUZCA UYUŞTURUCU İÇTİ

Ümitcan Uygun, Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde hackerler tarafından hacklenmiş ve tüm mesajları ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından Uygun'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Uygun, bu kez de Tiktok hesabından canlı yayın açarak uyuşturucu kulandı. Ümitcan Uygun uyuşturucu içme görüntüleri kısa sürede tüm sosyal medyada yayıldı.

TEPKİLER YERİNİ BULDU! ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Uygun'un uyuşturucu madde kullanarak video çekmesi ve hala buna karşı müdahalede bunulmaması üzerine Twitter'de #ümitcanuyguntutuklansın etiketi ile tepkilerin odağı oldu.

ADALET BAKANLIĞI KONUYLA İLGLİ BASIN DUYURUSU YAYINLADI

Olaya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı basın duyurusunda "Şüpheli Ümitcan Uygun'un ve kimliği tespit edilen T.K.'nın yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.

BABA UYGUN İÇİNDE İŞLEM YAPILACAK

Ümitcan Uygun’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Soylu’ya ve Erdoğan’a seslenerek “Ben has ülkücüyüm” diyen baba Durak Uygun’a ise Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardım etmek suçundan işlem yapılacak.