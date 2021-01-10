Youssouf Ndayishimiye kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'nda yaptığı konuşma gündem oldu!İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından sert tepki!Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYINFatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazartesi okul var mı? | Yarın okul var mı? | 11 Ocak okulMKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS CANLI YAYIN11 Ocak Pazartesi okul var mı? Okula gidilecek mi? 11 Ocak öğrenciler okula gidecek mi 2021?Donald Trump hakkında flaş söylenti! Sosyal medya şirketlerine savaş açacak!MEB duyurdu: Tüm okullarda, yarın saat 10.00'da bayrak töreni yapılacak!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun yaptıkları ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kez de canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler ile sosyal medyada olay yarattı. Bu görüntülerin ardından Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evindeki cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’dan olay yaratan canlı yayın geldi. Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında açık seçik şekilde uyuşturucu kullandığı görüldü.

CANLI YAYINDA KORKUSUZCA UYUŞTURUCU İÇTİ

Ümitcan Uygun, Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde hackerler tarafından hacklenmiş ve tüm mesajları ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından Uygun'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Uygun, bu kez de Tiktok hesabından canlı yayın açarak uyuşturucu kulandı. Ümitcan Uygun uyuşturucu içme görüntüleri kısa sürede tüm sosyal medyada yayıldı. 

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözlatına alındı

TEPKİLER YERİNİ BULDU! ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Uygun'un uyuşturucu madde kullanarak video çekmesi ve hala buna karşı müdahalede bunulmaması üzerine Twitter'de #ümitcanuyguntutuklansın etiketi ile tepkilerin odağı oldu.

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözlatına alındı

ADALET BAKANLIĞI KONUYLA İLGLİ BASIN DUYURUSU YAYINLADI

Olaya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı basın duyurusunda "Şüpheli Ümitcan Uygun'un ve kimliği tespit edilen T.K.'nın yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözlatına alındı

BABA UYGUN İÇİNDE İŞLEM YAPILACAK

Ümitcan Uygun’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Soylu’ya ve Erdoğan’a seslenerek “Ben has ülkücüyüm” diyen baba Durak Uygun’a ise Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardım etmek suçundan işlem yapılacak.

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözlatına alındı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT