Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun yaptıkları ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kez de canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler ile sosyal medyada olay yarattı. Bu görüntülerin ardından Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı.
3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evindeki cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’dan olay yaratan canlı yayın geldi. Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında açık seçik şekilde uyuşturucu kullandığı görüldü.
CANLI YAYINDA KORKUSUZCA UYUŞTURUCU İÇTİ
Ümitcan Uygun, Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde hackerler tarafından hacklenmiş ve tüm mesajları ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından Uygun'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Uygun, bu kez de Tiktok hesabından canlı yayın açarak uyuşturucu kulandı. Ümitcan Uygun uyuşturucu içme görüntüleri kısa sürede tüm sosyal medyada yayıldı.
TEPKİLER YERİNİ BULDU! ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI
Uygun'un uyuşturucu madde kullanarak video çekmesi ve hala buna karşı müdahalede bunulmaması üzerine Twitter'de #ümitcanuyguntutuklansın etiketi ile tepkilerin odağı oldu.
ADALET BAKANLIĞI KONUYLA İLGLİ BASIN DUYURUSU YAYINLADI
Olaya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı basın duyurusunda "Şüpheli Ümitcan Uygun'un ve kimliği tespit edilen T.K.'nın yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.
BABA UYGUN İÇİNDE İŞLEM YAPILACAK
Ümitcan Uygun’a ‘uyuşturucuya özendirmek’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Soylu’ya ve Erdoğan’a seslenerek “Ben has ülkücüyüm” diyen baba Durak Uygun’a ise Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardım etmek suçundan işlem yapılacak.