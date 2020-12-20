Tepkilere yol açtı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde skandal

Süreç Film imzalı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde büyük bir skandala imza atıldı. Yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki dizideki o sahne tepkiye yol açtı. Dizinin bir sahnesinde şarap açılırken "yaa hak" denilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk tarihinde önemli oldukça büyük olan ata sporlarından okçulukta; ok atma sırasında hedef kestirilirken "yaaa hak" denilerek ok fırlatılır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ata sporu olan okçuluk yarışlarında "yaaa hak" diyerek ok atmıştı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin bir sahnesinde oyuncunun şarabı açarken "yaaa hak" diyerek açması hem İslami değerlere hakaret olarak yorumlandı hem de tepkilere yol açtı.