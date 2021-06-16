Tepkileri maça damga vurdu! Türk hakem Cüneyt Çakır, dünya yıldızı Ronaldo'yu çılgına çevirdi

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sahibi Portekiz, F Grubu'nda ilk maçına Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan karşısında çıktı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maça Rodaldo'nun tepkisi damga vurdu.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Dünya yıldızı Ronaldo tüm gözleri yine üzerine çekerken, maçın ilk yarısında çok fazla topla buluşamadı. Öte yandan tehlikeli olan pozisyonları da Macar kaleci Gulacsi engelledi. Nefeslerin tutulduğu mücadelenin 43. dakikasında ise Cristiano Ronaldo inanılmaz bir gol kaçırdı. Heyecan yaratan hamlede kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız topu auta gönderdi.

SOLUĞU TÜRK HAKEMİN YANINDA ALDI

Heyecan yaratan pozisyon sonrasında Cüneyt Çakır'ın verdiği karar Cristiano Ronaldo'yu sinirden çılgına çevirdi. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Macaristan ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası, Türk hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterdiğinde ceza sahası içinde bir pozisyona giren Ronaldo, topun Macar rakibinin eline çarptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a büyük itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır bu itirazlar sonrası Portekizli futbolculara pozisyonun VAR'da incelendiğini belirtirken, daha sonra sonra VAR odasından gelen kararla penaltı olmadığına hükmetti ve oyun devam etti.

DAKİKALAR SONRA PORTEKİZ LEHİNE PENALTI

Bu golden yalnızca 3. dakika sonra Cüneyt Çakır Portekiz lehine penaltı noktasını gösterdi. Beyaz çizgide topun başına geçen Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.