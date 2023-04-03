Teppei Oiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppei Oiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Teppei Oiwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teppei Oiwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.