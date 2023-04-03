Teppei Oiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppei Oiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teppei Oiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Teppei Oiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Teppei Oiwa 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大岩 徹平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Teppei Oiwa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Teppei Oiwa'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Teppei Oiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Teppei Oiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında University (J)
Teppei Oiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Teppei Oiwa şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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