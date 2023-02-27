Teppei Yachida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppei Yachida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teppei Yachida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teppei Yachida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teppei Yachida 1 Kasım 2001 tarihinde Nagaoka, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷内田 哲平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teppei Yachida Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Teppei Yachida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Teppei Yachida'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Teppei Yachida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teppei Yachida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teppei Yachida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teppei Yachida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kyoto Sanga

29 Temmuz 2021 yılında Tochigi SC

31 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Teppei Yachida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teppei Yachida şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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