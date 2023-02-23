Teppo Marttinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppo Marttinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teppo Marttinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teppo Marttinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Teppo Marttinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppo Marttinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teppo Marttinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teppo Marttinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teppo Marttinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teppo Marttinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teppo Marttinen 6 Mayıs 1997 tarihinde Jyväskylä şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teppo Marttinen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Teppo Marttinen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Teppo Marttinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teppo Marttinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Teppo Marttinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teppo Marttinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında JJK Jyväskylä

10 Ocak 2018 yılında SJK Seinäjoki

2 Nisan 2018 yılında Kokkolan PV

31 Aralık 2018 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2019 yılında Kokkolan PV

26 Ağustos 2020 yılında SJK II

31 Aralık 2020 yılında Kokkolan PV

22 Ocak 2021 yılında VPS

Teppo Marttinen kimdir

Teppo Marttinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teppo Marttinen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JJK Jyväskylän (-12/2013)

Teppo Marttinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Teppo Marttinen nereli

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