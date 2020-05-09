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  3. Teras katı bölen duvardan düşen Nazlı, ağır yaralandı

Teras katı bölen duvardan düşen Nazlı, ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan 8 yaşındaki Nazlı Özbaytemur, yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Teras katı bölen duvardan düşen Nazlı, ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, yaşadığı apartmanın teras katında oynayan 8 yaşındaki Nazlı Özbaytemur, yaklaşık 3 metre yüksekteki duvardan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın terasında oyun oynayan Nazlı Özbaytemur, terası bölmek için örülen yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan beton zemine düştü. Gürültüyle çocuklarının düştüğünü gören aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Özbaytemur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA




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