Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi

19) Pandemisi sonrasında evde kal çağrılarına uyarak evinin terasında bisiklet sürüp spor yaptı. Bu anlar ise bölgede denetleme yapan polis ekiplerinin dronu ile görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınıyor. Düzce'de bazı tedbirlerle spor salonları kapatılmıştı. Evde kal çağrısını uyan 1 kişi Uzun Mustafa Mahallesi'ndeki evinin terasında bisiklet sürerek spor yaparken görüntülendi. Şehir merkezinde her gün drone ile denetim gerçekleştiren Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, ilgili ekiplere bilgi vererek müdahale edilmesini sağlıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği drone denetiminde Uzun Mustafa Mahallesi'nde kendi evinin terasında bisiklet sürerek spor yapan kişi evde kal çağrısına uyması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA