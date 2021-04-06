Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında bir yılı geride bırakırken artan vaka sayıları, ramazan ayını da gölgesine aldı. Herkesin heyecanla beklediği bin aydan daha hayırlı ramazan ayında, camilerin iman sahibi inananlarla dolup taşması ve cemaatle kılınacak namazların hayali kurulurken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm müminleri üzen kararı açıkladı. Erbaş'ın, salgın nedeniyle teravih namazının camilerde kılınmayacağını belirtmesinin ardından arama motorlarında sıklıkla bakılan Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde tek başına teravih namazı kılınır mı? sorularının cevabı haberimizde...

TERAVİH NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber (s.a.s.)'in uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1; Müslim, “Müsafirin”, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde Teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi Teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın” diye dua etmiştir (el-Mutteki el-Hindi, Kenzu'l-Ummal, XII, 576).

EVDE TEK BAŞINA TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Teravih namazı yalnız kılınabilir. En sağlam görüşe göre, teravihte cemaat olmak sünnet-i kifâyedir. Yani bir mescitte hiç kimse teravihi cemaatle kılmazsa, hepsi günahkâr olur.

Teravih namazı tek başına kılınabilir. Fakat cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Teravih namazına, yarısında yetişen kimse, önce yatsı namazının farzını kılar ve daha sonra teravih namazını kılmak için imama uyar. Eksik kalan teravih rekatlarını, daha sonra kendisi tamamlar.

Hatim ile teravih namazını kılmak sünnettir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" ifadelerine yer verdi. Yani tervih namazının tek başına kılınabileceği Diyanet İşleri tarafından da onaylandı.