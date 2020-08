Terazi Burcu Kadını ve Özellikleri nelerdir? Terazi kadını aşk hayatı

Terazi, Venüs tarafından yönetilen bir burçtur. Çekiciliğin de simgesi olan Terazi burcu kadını estetik algılara çok önem verir. Daha bir çok özelliği bulunan terazi kadınlarının nelerden hoşlandığını? Nelerden hoşlanmadıklarını merak edenler için terazi burcu kadınının özellikleri haberimizde...

Tarihler: 22 Eylül – 23 Ekim

Gezegeni: Venüs

Eleman: Hava

Renk: Mavi,

Günü: Cuma

Taş: Safir, Opal, Turmalin

Slogan: dengeliyorum

Enerji: Yang

TERAZİ BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Terazi, Venüs tarafından yönetilen bir burçtur ve Terazi kadınları aşkta dengeyi istiyor. Sevilmekten zevk alır ve seçtiği kişiye tamamen kendini kaptırabilir. Terazi kadınları mesafeli, sakin ve düzenli görünse de rahatladıklarında çok eğlenceli ve romantik olabilirler. Terazi kadınları aşık olduklarında oyun oynar. Terazi kadınları ve hepsi bir araya gelen görüşleri, sevgilileri ile güçlü ilişkiler kurar çünkü tartışmalarda diğer tarafın bakış açısını daima görmeye çalışırlar. Terazi kadınları onlara tavsiye ve destek sağlayabilecek bir ortak ister, uyumlu ve istikrarlı bir eşlilik ilişkisi istiyorlar. En uygun ortakları Kova ve İkizler burcudur.

TERAZİ BURCU KADINI VE CİNSELLİK

Diğer hava burçlarında olduğu gibi gibi entelektüel, Terazi kadını cinsiyete zihinsel bir hareket olarak davranır. Yatak odasında yaklaşımı, kendi sevgilisinin yanı sıra sevgilisinin ne olduğunu düşünmek, sonra da sağlama girişiminde bulunmaktır. Bu memnuniyet arzusuna dönüşür ve terazileri baştan çıkarıcı bir kişiliğe büründürür. Ön sevişmeyi sever ve erotik konuşmalardan hoşlanır.

TERAZİ BURCU KADINI VE AŞK

Terazi burcu bir kadın aşık olduğunda, sanki kontrol edilmesi mümkünmüş gibi aşık olmaya kararını sorgulamaya başlar. Venüs kuralının burada odaklanması söz konusudur; çünkü hissettikleri bir insanın sosyal olarak standartları için kabul edilemezse, onun gücünde aşktan vazgeçmek için her şeyi yapacaktır. Genel olarak, bu inisiyatiften yoksun bir işarettir ve Güneş’in konumu nedeniyle bu kadın hayatındaki erkekleri zayıf ve pasif olarak görebilir.

TERAZİ BURCU KADINI VE İLİŞKİLER

Terazi burcu kadını ilişkisinde, ciddi olduğu müddetçe her şeyi bekleyebilirsiniz. Dikkatli ve derin olacak, aynı zamanda bencil, manipülatif yanını göstermeye hazırlanacak. Konumunu anlamak zor olabilir, çünkü kontrolsüz duygularını ve tutkularını nadiren gösterecektir, bu nedenle partnerinin onu derinden ve yakından tanıması gerekiyor. Genel olarak, biriyle birlikte olmaya karar verdiğinde, kararlı ve sadık olacaktır. Başkalarının görüşleri hakkında sıklıkla endişelenebilecek olmasına rağmen, kendisi için iyi olmasa bile seçimlerine sadık kalır.

Genel olarak Terazi kadını sadıktır, ancak sadakatin onun için her zaman ne anlama geldiğini söylememektedir. Duyguları genellikle verimsiz ya da utanç verici olarak algılar bu sebeple de duyguları gizlidir. Gerçekten bir duygu hissettiklerinden konuşmaktan çok, davranış biçimini önemser. Hazır olduğunda, ciddi ilişkiler arar.

TERAZİ BURCU KADINI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu kadını fiziksel olarak çekici ve seksi bir yapıya sahiptir. Özellikle yumuşak saçları ile dikkat çeker. Gür saçları yumuşak ve genellikle dalgalı ya da kıvırcıktır. Ufak bir buru yapısı ve parlak gözleri ile ön plana çıkar. Genellik ağız yapısı küçük olsa da şekillidir. Boynu oldukça zarif ve dikkat çekicidir. Kilo sorunu yoktur ve yüz hatları belirgindir. Genellikle orta boylu olan terazi kadınları giyim konusunda her zaman modayı takip eder. Cilt tonu canlıdır. Vücut hatları orantılıdır.

TERAZİ BURCU KADINI VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu kadınları estetik anlamda oldukça iddialıdır. Yaşama sevinci oldukça fazladır. Cazibeli ve uyumlu halleri ile dikkat çeker. Sohbeti oldukça ilgi çekicidir. Değer verdiği insanlar her açıdan fikir sorar. İyi huyludur ve güzel olan şeyler onu her zaman cezp eder. Anlayışı oldukça fazladır. Kendine has tavırlarıyla hemen dikkat çeker. Yapmacık hareketlerden asla haz etmezler. Maddi açıdan her zaman güçlü olmak isterler, lüks zevkleri vardır. Erkeğinden maddi açıdan güçlü olmak ister. İstedikleri lükse maddiyatla sahip olabileceklerini bilirler. Bunun haricinde para konusuna fazla önem vermezler. Terazi kadını her zaman rahat ve keyifli yaşamaktan hoşlanır. Zorluklar, engeller ve kısıtlamalar Terazi burcu kadınına göre değildir. Hazırcı olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Önlerine gelen her şey hazır olmalı, o hiç uğraşmamalıdır. Detaylı ve zor işlerle uğraşmak onlara göre değildir. Terazi burcu kadınları işlerin estetik tarafıyla uğraşmak ister. Neşeleri her zaman yüksektir. Ancak hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduklarını unutmamak da gerekir. Duygusal olmaları her zaman ön plandadır ancak duygularını dile getirmezler.

TERAZİ BURCU ÜNLÜLER

Brigitte Bardot, C. Zeta Jones, Margaret Thatcher, Merly Steep, Serena Williams, Sylvia Kristel, Ayşegül Aldinç, Ebru Gündeş, Hülya Avşar, Neşe Erberk, Nurseli İdiz, Yıldız Kenter, Ayşen Gruda, Bella Thorne, Billur Yazgan, Burcu Esmersoy, Marion Cotillard, Cansu Dere, Catherine Deneuve, Catherine Zeta Jones, Gamze Topuz, Gwyneth Paltrow, Hadise, Hazal Kaya, Hilary Duff, Inna, Kate Winslet, Masiela Lusha, Monica Belluci, Nihan Tarhan, Nil karaibrahimgil, Pelin Karahan, Taylor Spreitler, Yıldız Çağrı, Zuhal Olcay, Ebru Gündeş