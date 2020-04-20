Terazi Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...
Astroloji de 12 burç takımından yedinci sırada yerini alan Terazi burcunun genel özellikleri vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. Terazi burcunun aşk, iş, sağlık hayatı ve daha fazlasını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte Terazi burcuyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...
Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında yedinci sırayı çeken Terazi burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Terazi Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.
- TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ
- TERAZİ BURCU GRUBU
- TERAZİ BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ
- TERAZİ BURCU RENGİ
- TERAZİ BURCU UĞURLU TAŞI
- TERAZİ BURCU UĞURLU SAYISI
- TERAZİ BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ
- TERAZİ BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR
- TERAZİ BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR
- TERAZİ BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER
- TERAZİ BURCUNUN METALİ
- TERAZİ BURCUNUN ÇİÇEKLERİ
- TERAZİ BURCUNUN AĞAÇLARI
- TERAZİ BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ
- TERAZİ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- TERAZİ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- TERAZİ BURCU KADINI
- TERAZİ BURCU ERKEĞİ
- TERAZİ BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?
- TERAZİ BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?
- TERAZİ BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?
- YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR
- TERAZİ BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?
- TERAZİ BURCU OLAN ÜNLÜLERİ
TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ
TERAZİ BURCU GRUBU
Hava grubundan olan Terazi burçları, türünde pozitif özelliğini bulundurmaktadır.
TERAZİ BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ
Venüs
TERAZİ BURCU RENGİ
Pastel renkler
TERAZİ BURCU UĞURLU TAŞI
Opal, pembe kuvartz
TERAZİ BURCU UĞURLU SAYISI
6
TERAZİ BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ
Cuma
TERAZİ BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR
İkizler, Kova, Koç
TERAZİ BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR
Oğlak, Balık
TERAZİ BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER
Viyana, Frankfurt
TERAZİ BURCUNUN METALİ
Bakır
TERAZİ BURCUNUN ÇİÇEKLERİ
Krizantem, beyaz gül, sarı papatya
TERAZİ BURCUNUN AĞAÇLARI
Ağaçlar: Servi Diş budak, asma, incir,elma, kayısı, badem, eğrelti otu
TERAZİ BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ
'Kendimi dengelediklerimde arıyorum'
TERAZİ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Burcun isminden de belli olduğu gibi hayatında karşısındaki kişilere karşı son derece dengeli ve uyumlu bir tutum göstermektedir. Herkesten ve her yerden aldığı bilgileri kafasında düzenledikten sonra uygulayan bu burçtaki kişiler bu özellikleriyle herkesi kendine hayran bırakabilir. Sevecen ve hoşgörülü bir yapıya sahiptirler. Yaptığı çoğu iş ile ilgili başkalarının onayını beklerler. Eleştiriyi kabul etmezler. Egoları yüksek kişilerdir. Aşk ve sanat onlar için paha biçilmez bir unsurdur. Sakin ve sabırlı davranışlarıyla çoğu işin üstesinden gelebilir.
TERAZİ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan Terazi burcundaki kişiler, oldukça çekici bir görünüm sergilerler. Uzun boylu, ince vücutlu ve beyaz tenli olarak bilinen Terazilerin gözleri ise koyu renklidir. Ne kadar temizliğe önem veren bir burç olsalar da çok çabuk hastalanırlar. Dengeli beslenme ve düzenli spora ihtiyaçları vardır.
TERAZİ BURCU KADINI
Nezaketi, zarafeti ve güzelliğiyle daima aranan kadınlardan olan Terazi kadınları, bakışları ve gülüşüyle karşısındakini hemencecik etkileyebilir. İnsan ilişkilerine çok önem verirler. Tartışmadan genellikle uzak dururlar. Zaten tartışsanız bile Terazi kadınları, akıllılıklarıyla siz her zaman galip edecektir. Aşksız yaşayamayan bu burçtaki kadınlar, yalnız kalmaktan hoşlanmadığı için daima romantik bir ilişkiye ihtiyaç duyar. Lükse ve şöhrete düşkündürler. Gizli mükemmeliyetçiliklerinin de olması kaçınılmazdır.
TERAZİ BURCU ERKEĞİ
Ne kadar aşk konusunda ilk adımı atamayan erkeklerden olsa da bir kere hayatınıza girerlerse sizi dünyanın en mutlu kadını yapabilirler. İlişkilerindeki denge ve eşitlik uyumu partneri olan kişiye büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Burcun kadının da olduğu gibi erkeğinde de aşk ve sanat oldukça ön plandadır. Sakin, uyumlu bir yapıda olan erkekler, ne istediklerini bilen tavırlarıyla oldukça ilgi çekici olabilir. Sosyal çevresi genellikle kalabalık kişilerdir. Parayı keyfine göre harcamaktan asla kaçınmazlar.
TERAZİ BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?
Uyumlu ve dengeli ilişkileri olan bu erkekler mükemmel birer aşıktır. Yalnız olmayı asla istemezler. Haksızlığa ve eşitsizliğe asla tahammül edemeyen bu kişiler, kendince kimi haklı görürse onun tarafını tutarlar. Ne kadar aşk ve sevgi insanı olsalar da ilişkilerine akılcı ve mantıklı davranırlar. Sosyal çevresi geniş olan bu kişiler ayrıldıklarında illaki kendileri sevecek birisini bulurlar.
TERAZİ BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?
Zor işleri sevmeyen bu burçlar, yaptıkları işlerde uyumu ve dengeyi ön planda tutarlar. Olaylara farklı bakış açıları kazandıran Terazilerle yan yana çalışmak çok keyiflidir. Hedeflerine ulaşmak için sıkça mantığını konuşturur. Disiplinli bir şekilde işlerini yürütür. Yaratıcı bir kişiliğe sahiptir.
TERAZİ BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?
Terazi burcundaki kişiler fazla kilo almaya meyillidirler. Sağlam bir yapıya sahip olsalar da en ufak bir dengesizlik hasta olmalarına yol açabilir. Bedende böbrekleri temsil eden Terazi burçları, susuz kalmamaya dikkat etmelidir. Sürekli spor ve egzersiz yapmaları gerekir. Eğer kendilerine dikkat etmezlerse ilerleyen yaşlarda romatizma soruları ile karşı karşıya kalabilirler.
YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR
Sevecen ve uyumlu kişiler olarak karşımıza çıkan bu kişilerin çoğu olaylara iyimser olarak bakar. İçten davranırlar. Yalandan nefret ederler. Herkes ile anlaşma özelliği gösterirler. Yükselen burcu Terazi olanlar, sanata düşkün olup yetenekli ve yaratıcı özellikleri vardır. Bir konuya farklı bakış açılarından bakan bu kişiler, kararsız kalmaları yüzünden bu konularda başarısız olabilirler. Sosyal çevresinde oldukça dikkat çekmelerinin yanı sıra kişisel zevklerine düşkünlükleri ile de bilinirler.
TERAZİ BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?
Aşka ve sanata önem veren bu burcun kadınlarına saç şekillendirme setleri, şarap, parfüm, erkeklerine ise spor gömlek, şık bir kravat, kalem seti güzel bir hediye olabilir.
TERAZİ BURCU OLAN ÜNLÜLERİ
Terazi burcu ünlülerinden bilinen kişiler;
Brigitte Bardot, Catgerine Deneuve, Cem Özer, Cervantes, Christopher Reeves, Cliff Richards, Hülya Avşar, Jimmy Carter, John Lennon, Julio Iglesias, Klaus Kinski, Konficyus, Lizst, Meryl Streep, Michael Douglas, Nurseli İdiz, Oscar Wilde, Pavorotti, Rahmi Koç, Roger Moore, Sylvia Kristel, Turgut Ozal, Verdi, Tarkan, Ayşegül Aldinç Tarık Akan, Neşe Erberk, Levent Kırca, Yıldız Kenter Mehmet Aslantuğ...
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