Terazi Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında yedinci sırayı çeken Terazi burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Terazi Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

TERAZİ BURCU GRUBU

Hava grubundan olan Terazi burçları, türünde pozitif özelliğini bulundurmaktadır.

TERAZİ BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Venüs

TERAZİ BURCU RENGİ

Pastel renkler

TERAZİ BURCU UĞURLU TAŞI

Opal, pembe kuvartz

TERAZİ BURCU UĞURLU SAYISI

6

TERAZİ BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Cuma

TERAZİ BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

İkizler, Kova, Koç

TERAZİ BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Oğlak, Balık

TERAZİ BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Viyana, Frankfurt

TERAZİ BURCUNUN METALİ

Bakır

TERAZİ BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

Krizantem, beyaz gül, sarı papatya

TERAZİ BURCUNUN AĞAÇLARI

Ağaçlar: Servi Diş budak, asma, incir,elma, kayısı, badem, eğrelti otu

TERAZİ BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi dengelediklerimde arıyorum'

TERAZİ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Burcun isminden de belli olduğu gibi hayatında karşısındaki kişilere karşı son derece dengeli ve uyumlu bir tutum göstermektedir. Herkesten ve her yerden aldığı bilgileri kafasında düzenledikten sonra uygulayan bu burçtaki kişiler bu özellikleriyle herkesi kendine hayran bırakabilir. Sevecen ve hoşgörülü bir yapıya sahiptirler. Yaptığı çoğu iş ile ilgili başkalarının onayını beklerler. Eleştiriyi kabul etmezler. Egoları yüksek kişilerdir. Aşk ve sanat onlar için paha biçilmez bir unsurdur. Sakin ve sabırlı davranışlarıyla çoğu işin üstesinden gelebilir.

TERAZİ BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güçlü bir fiziksel yapıya sahip olan Terazi burcundaki kişiler, oldukça çekici bir görünüm sergilerler. Uzun boylu, ince vücutlu ve beyaz tenli olarak bilinen Terazilerin gözleri ise koyu renklidir. Ne kadar temizliğe önem veren bir burç olsalar da çok çabuk hastalanırlar. Dengeli beslenme ve düzenli spora ihtiyaçları vardır.

TERAZİ BURCU KADINI

Nezaketi, zarafeti ve güzelliğiyle daima aranan kadınlardan olan Terazi kadınları, bakışları ve gülüşüyle karşısındakini hemencecik etkileyebilir. İnsan ilişkilerine çok önem verirler. Tartışmadan genellikle uzak dururlar. Zaten tartışsanız bile Terazi kadınları, akıllılıklarıyla siz her zaman galip edecektir. Aşksız yaşayamayan bu burçtaki kadınlar, yalnız kalmaktan hoşlanmadığı için daima romantik bir ilişkiye ihtiyaç duyar. Lükse ve şöhrete düşkündürler. Gizli mükemmeliyetçiliklerinin de olması kaçınılmazdır.

TERAZİ BURCU ERKEĞİ

Ne kadar aşk konusunda ilk adımı atamayan erkeklerden olsa da bir kere hayatınıza girerlerse sizi dünyanın en mutlu kadını yapabilirler. İlişkilerindeki denge ve eşitlik uyumu partneri olan kişiye büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Burcun kadının da olduğu gibi erkeğinde de aşk ve sanat oldukça ön plandadır. Sakin, uyumlu bir yapıda olan erkekler, ne istediklerini bilen tavırlarıyla oldukça ilgi çekici olabilir. Sosyal çevresi genellikle kalabalık kişilerdir. Parayı keyfine göre harcamaktan asla kaçınmazlar.

TERAZİ BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Uyumlu ve dengeli ilişkileri olan bu erkekler mükemmel birer aşıktır. Yalnız olmayı asla istemezler. Haksızlığa ve eşitsizliğe asla tahammül edemeyen bu kişiler, kendince kimi haklı görürse onun tarafını tutarlar. Ne kadar aşk ve sevgi insanı olsalar da ilişkilerine akılcı ve mantıklı davranırlar. Sosyal çevresi geniş olan bu kişiler ayrıldıklarında illaki kendileri sevecek birisini bulurlar.

TERAZİ BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

Zor işleri sevmeyen bu burçlar, yaptıkları işlerde uyumu ve dengeyi ön planda tutarlar. Olaylara farklı bakış açıları kazandıran Terazilerle yan yana çalışmak çok keyiflidir. Hedeflerine ulaşmak için sıkça mantığını konuşturur. Disiplinli bir şekilde işlerini yürütür. Yaratıcı bir kişiliğe sahiptir.

TERAZİ BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

Terazi burcundaki kişiler fazla kilo almaya meyillidirler. Sağlam bir yapıya sahip olsalar da en ufak bir dengesizlik hasta olmalarına yol açabilir. Bedende böbrekleri temsil eden Terazi burçları, susuz kalmamaya dikkat etmelidir. Sürekli spor ve egzersiz yapmaları gerekir. Eğer kendilerine dikkat etmezlerse ilerleyen yaşlarda romatizma soruları ile karşı karşıya kalabilirler.

YÜKSELEN BURCU TERAZİ OLANLAR

Sevecen ve uyumlu kişiler olarak karşımıza çıkan bu kişilerin çoğu olaylara iyimser olarak bakar. İçten davranırlar. Yalandan nefret ederler. Herkes ile anlaşma özelliği gösterirler. Yükselen burcu Terazi olanlar, sanata düşkün olup yetenekli ve yaratıcı özellikleri vardır. Bir konuya farklı bakış açılarından bakan bu kişiler, kararsız kalmaları yüzünden bu konularda başarısız olabilirler. Sosyal çevresinde oldukça dikkat çekmelerinin yanı sıra kişisel zevklerine düşkünlükleri ile de bilinirler.

TERAZİ BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

Aşka ve sanata önem veren bu burcun kadınlarına saç şekillendirme setleri, şarap, parfüm, erkeklerine ise spor gömlek, şık bir kravat, kalem seti güzel bir hediye olabilir.

TERAZİ BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

Terazi burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Brigitte Bardot, Catgerine Deneuve, Cem Özer, Cervantes, Christopher Reeves, Cliff Richards, Hülya Avşar, Jimmy Carter, John Lennon, Julio Iglesias, Klaus Kinski, Konficyus, Lizst, Meryl Streep, Michael Douglas, Nurseli İdiz, Oscar Wilde, Pavorotti, Rahmi Koç, Roger Moore, Sylvia Kristel, Turgut Ozal, Verdi, Tarkan, Ayşegül Aldinç Tarık Akan, Neşe Erberk, Levent Kırca, Yıldız Kenter Mehmet Aslantuğ...