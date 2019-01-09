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Tercan’da çocukların kardan adam keyfi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağan kar yağışı sonrası çocuklar kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Tercan’da çocukların kardan adam keyfi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağan kar yağışı sonrası çocuklar kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Tercan ilçesinde Kar yağışı hayatı bir taraftan olumsuz etkilerken diğer taraftan da keyifli anlar yaşattı. Kar yağmasına en çok sevinen çocuklar ise önce kartopu oynadı, daha sonra ise kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adamı güzel bir şekilde süsleyen çocuklar, yaptıkları kardan adamla daha sonra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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