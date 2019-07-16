Tercih döneminde doğru meslek seçimi önem taşıyor

ÜNİVERSİTE sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca öğrenci bölüm ve üniversite tercihi yapacak. Meslek tercih ederken kişisel özellikleri göz önünde bulundurmanın çok önem taşıdığını belirten Rehberlik Uzmanı Şeyma Demirkol, "Yapılan meslek ile kişisel özellik uygun olmazsa meslek hayatında başarı düşecektir ve mutsuzluklara neden olacaktır" dedi.

Bireylerin meslek seçimini yaparken kendilerine özgü yeteneklerini, deneyimlerini ve isteklerini ön planda tutmaları gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Şeyma Demirkol, "Yetenek, meslek hayatındaki başarıyı etkileyen ve belirleyen bir husus. Zorlama olmadan gerçekten severek yapılacak etkinlikleri de dikkate almak gerekir. Hangi alanlar ilgilerini çekiyor? "Teknik, sosyal, sağlık gibi alanlardan hangisinde çalışırken mutlu olacaklar?" sorusunu düşünmek ve ilginin uzun süreli olmasına da dikkat etmek gerekiyor" dedi.

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİSEL ÖZELLİKLERE DİKKAT

Meslek seçerken kişisel özelliklerin de o mesleğe uygun olması gerektiğini belirten Demirkol, "Yapılan meslek ile kişisel özellik uygun olmazsa meslek hayatında başarı düşecektir ve mutsuzluklara neden olacaktır. Konuşkan değilseniz, içe dönük bir yapınız varsa, insanlarla iç içe olduğunuz bir mesleği yaparken ne kadar başarılı ve mutlu olabilirsiniz?" diye konuştu.

"MESLEKLERİ TANIYIN"

Meslek seçimi yapmadan önce meslekleri tanımanın gerekliliği üzerinde duran Demirkol, "Örneğin, kan görmeye dayanamayan, kokulardan rahatsız olan, soğukkanlı olamayan, el becerileri esnek olmayan bireylerin sağlık alanlarını tercih ediyor olması, onların ilerde meslek hayatında mutsuz olmalarına ve başarısızlıklarına neden olabilir. Ciddi, sabırsız, anlatmayı, aktarmayı sevmeyen bireylerin öğretmen olması hem zorlanmasına neden olur hem de çocuklara verimli olmasını engeller. Bundan dolayı bireylerin meslek seçimlerini yaparken kişisel özelliklerini dikkate alıp o meslek özelliklerini tanıyıp karşılaştırma yaptıktan sonra seçim yapmaları doğru olacaktır" dedi.

"MESLEKİ DEĞERLERİ BEKLENTİLER BELİRLER"

Mesleki değerleri belirleyen olgulardan bir tanesinin de beklentiler olduğunu ifade eden Demirkol, "Beklenti kişinin mesleki faaliyetleri sonucunda elde etmek istediği olanaklardır. Beklentiler kişiden kişiye göre değişkenlik gösterecektir. Kimisi maddi bir beklenti içindedir, kimisi mesleki doyuma, kimisi de manevi olarak mutluluğa ulaşmayı hedeflemektedir. Birey için önemli olan, bu değerleri kendisinin belirlemesi ve onu elde edeceği bir mesleğe yönelmesidir" uyarısında bulundu.

"ÇEVRE SAHİBİ OLUN"

"Bireylerin, seçtikleri meslekle ilgili kendilerini geliştirmesi de önem taşıyor" diyen Demirkol, "Seçilen meslekteki kişiler ile fikir alışverişi yapılmalı. Artık oluşturulan insan ağı, bu bağlamda daha ön plana çıkıyor. Özel sektörde kariyer olanaklarını arttırmak için iletişim ağını iyi kullanan birey hem imkânları bakımından hem de kendine uygunluğu bakımından daha kolay ve nitelikli işler bulabilir" ifadelerini kullandı.

DHA