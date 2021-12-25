Tercih ne demek, TDK'ya göre Tercih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tercih ne demek? Tercih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tercih kelimesi. Peki tercih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tercih nedir, tercih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERCİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tercih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tercih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tercih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeğleme



TERCİH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle bir tercihinin kefaretini ödemek ister gibi de bir porsiyon köfte söylemişti.



TERCİH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tercih etmek

