Tercih uzmanları öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir eğitim kurumu tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla öğrenci ve velililere yönelik seminer düzenledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde özel bir eğitim kurumu üniversite sınavında başarılı olup okul tercihi yapacak öğrenciler ve velilerine yönelik olarak düzenlenen seminerlerin ilki bu gün gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı seminerde Türk Dili Edebiyatı öğretmeni ve test yazarı Harun Demir, kendi yaşadığı tecrübeleri aktararak öğrencilere üniversite hayatları boyunca planlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Demir konuşmasında "İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar" demiş Ünlü Şair Yahya Kemal. Ben tır şoförü olmayı hayal ediyordum. İlk denememde toplam 14 doğru yaptım. Türk dili edebiyatı öğretmeniyim ve Türk dili yazarı olarak gerçekleşti. Bir insan 10 ay boyunca çalışıp sınava giremez, çalıştığınız kadar dinlenmeyi de bileceksiniz. Kendinize zaman ayırmadığınız sürece bu iş olmuyor. Biz Türk öğrencileri plansız çalışıyoruz, bu sorunu kaldırmalıyız. 12. sınıfa kadar okumaya okumaya geliyorlar. Okuma ve yorumlama sorunu çıkıyor" dedi.

Matematik öğretmeni ve test yazarı Ömer Faruk ise hayalinin bilgisayar mühendisliği olduğunu, ilk tercihini bilgisayar mühendisliği yazdığını ancak ikinci tercihi olan Gazi Matematik bölümüne gittiğini ve matematik öğretmeni olduğunu anlattı.

Fizik Öğretmeni ve test yazarı İlhan Büyükgöbekoğlu'da öğrencilere üniversite eğitimleri sırasında ne çok hızlı, nede çok yavaş olmamaların ı gerektiğini anlatarak tempolu gitmelerini tavsiye etti. Büyükbökeoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Torna yada üniversitedeki karşılığı makine mühendisliği okuyacaksınız; biz de birlikte çalışacağız. Hoca dersi anlatır gider ve biz böyle ağzımız açık izlerdik hocayı. Şimdiki gibi ek ders, özel ders şansımız da yok. Ben fizik okumak istediğim için üç tane fizik bölümü kodunu kafamda ezberledim. Kodlarını sınav salonunda kodladım ve verdim. Sonra "aaaa fizik mi okuyorsun? Yazık" diyerek acıdılar. Bu işte tempo önemli. Çok hızlı gitmeyeceksiniz, çokta yavaş gidip geride kalmayacaksınız. Temponuzu sabitleyip gideceksiniz. Formül bilmezseniz o soruyu çözemezsiniz. Optikte ki kuralları bilmezseniz yapamazsınız maalesef. Hepinizin beyin kapasitesi var, sadece onu çıkarmanız gerekiyor.

Test yazarı Fikret Hemek'de seminerde yaptığı konuşmada Türkiye'de öğrencilerin en büyük sorununun plansız ve programsız hareket etmeleri olduğunu söyledi. Hemek konuşmasında şunları söyledi; "Hayatımda hiç kitap açmamışım, soruyu açıyorum ama yabancı bir dünyanın içinde gibiyim. O soruyu çözmenin imkanı yok, anlamıyorum bir şeyden. Bir müddet sonra üzerine gitmeye başladım. Bir hocam yol gösterdi, konuya çalış soru çöz, zaten tek kitabım vardı ve ben o kitabı 4 kere bitirdim. Ortaokulda 500. Türkiye'de. Plan program önemli her şeyin başında o geliyor."

Test yazarları seminer sonrası öğrenci ve velileriyle sohbet ederek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaynak: İHA