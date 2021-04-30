Tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler! Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü, okulu tanıttı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (TVNET) Esra Esen Atayeter'in sunduğu "Kampüs Yolunda" programının canlı yayın konuğu oldu. Programda İnönü Üniversitesi'ni anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

"SAĞLIK BÖLÜMLERİNİ TERCİH ETMELERİNİ ÖNERİRİM"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sağlık alanında hem teorik hem de pratik anlamda İnönü Üniversitesi öğrencilerine çok iyi eğitim imkânları sunulduğunu belirterek "Üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin İnönü Üniversitesinin sağlık alanındaki bölümlerini incelemeden tercih yapmamalarını öneririm" dedi. Sosyal bilimler alanında tercih yapacak öğrencilerin de tercih sürecinde İnönü Üniversitesinin fakülte ve bölümlerini incelemelerini tavsiye eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, güzel sanatlar alanında İnönü Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olduğunu, özellikle müzik alanında uzun yıllardır doktora mezunlarının yetiştirildiğini belirtti. Üniversite bünyesinde yer alan Teknokent ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin alanlarında kendilerini yetiştirebilme olanaklarına sahip olduğunu aktaran Kızılay, bu alanda tercih yapacak öğrencilerin İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesini incelemelerini önerdi.

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÜNİVERSİTEYİ TANITTI

Pandemi sürecindeki eğitim öğretim uygulamalarına değinen Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin sahip olduğu donanım ve yeterli altyapıyla uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde uyguladığının altını çizdi. Üniversite eğitiminde kampüs hayatının önemine vurgu yapan Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin 7 bin dekarlık çok güzel bir kampüse sahip olduğunu, bu kampüsün Dünya Yeşil Kampüs (Green Metric) sıralamasında bu yıl 340'ıncı sıraya yükseldiğini belirtti. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin rahatlıkla Malatya'yı tercih edebileceklerini dile getiren Kızılay, ayrıca Malatya'nın çok güvenli ve yaşanabilir bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kızılay sSD-Y)on olarak tercih yapacak öğrencilerin yeterli ve donanımlı akademik kadrosu olan, iyi bir altyapısı ve kampüsü bulunan, sosyal ve kültürel yönü güçlü üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı