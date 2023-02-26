Tercious Malepe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tercious Malepe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tercious Malepe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tercious Malepe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tercious Malepe 18 Şubat 1997 tarihinde Middleburg, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Repo Tercious Malepe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tercious Malepe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Tercious Malepe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tercious Malepe'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tercious Malepe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tercious Malepe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tercious Malepe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tercious Malepe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Orlando Pirates

24 Temmuz 2015 yılında M. Swallows

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

31 Ağustos 2017 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2018 yılında Orlando Pirates

30 Ağustos 2018 yılında Chippa United

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

13 Ağustos 2019 yılında Chippa United

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

6 Ekim 2020 yılında FK Minaj

5 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

Tercious Malepe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tercious Malepe şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tercious Malepe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orlando Pirates

Güney Afrika U23 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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