Tercüman (Arapça) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tercüman (Arapça) Maaşları ve İş İlanları

Tercüman (Arapça) görev tanımı nedir, Tercüman (Arapça) ne iş yapar, Tercüman (Arapça) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tercüman (Arapça) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tercüman (Arapça) Tanımı;

Bir dilden diğerine yazılı veya sözlü çeviri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tercüman (Arapça) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tercüman (Arapça) Maaşları

Tercüman (Arapça) maaşı ortalama aylık 3.370- TL’dir. En düşük Tercüman (Arapça) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tercüman (Arapça) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tercüman (Arapça) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Tercüman (Arapça) Ne İş Yapar?

Tercüman (Arapça); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:



a) Dilbilgisi, sözlük ve benzeri materyaller hazırlamak veya bunlarla ilgili danışmanlık yapmak,

b) Çeviri yaparken orijinalindeki anlamının doğru olarak korunmasını, hukuki, teknik veya bilimsel çalışmaların doğru ifade edilmesini, edebi eserlerin özü ve üslubundaki ifade tarzı ile terminolojisinin mümkün olduğunca aktarılmasını sağlamak,

c) Çevirinin etkinliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla bilgisayar ve diğer cihazları kullanmak,

d) Konferanslarda, toplantılarda ve benzeri etkinliklerde çeviri yapmak, bu çevirilerde orijinalin özünün ve anlamının mümkün olduğunca doğru aktarılmasını sağlamak,

e) Çevrilmiş materyalleri gözden geçirmek ve düzeltmek,

f) Konuşmalar dışında yazılı metinleri bir topluluğa tercüme ederek okumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tercüman (Arapça) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Tercüman (Arapça) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tercüman (Arapça) mesleğinin meslek kodu 2643.10 olarak belirlenmiştir



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