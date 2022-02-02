Tercüman (Rusça) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tercüman (Rusça) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tercüman (Rusça) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tercüman (Rusça) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tercüman (Rusça) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tercüman (Rusça) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tercüman (Rusça) Maaşları

Tercüman (Rusça) maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Tercüman (Rusça) maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tercüman (Rusça) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2643.13

Meslek Adı :

Tercüman (Rusça)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Çevirmenler (Yazılı Ve Sözlü) , Yorumcular Ve Diğer Dilbilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir dilden diğerine yazılı veya sözlü çeviri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tercüman (Rusça); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dilbilgisi, sözlük ve benzeri materyaller hazırlamak veya bunlarla ilgili danışmanlık yapmak,

b) Çeviri yaparken orijinalindeki anlamının doğru olarak korunmasını, hukuki, teknik veya bilimsel çalışmaların doğru ifade edilmesini, edebi eserlerin özü ve üslubundaki ifade tarzı ile terminolojisinin mümkün olduğunca aktarılmasını sağlamak,

c) Çevirinin etkinliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla bilgisayar ve diğer cihazları kullanmak,

d) Konferanslarda, toplantılarda ve benzeri etkinliklerde çeviri yapmak, bu çevirilerde orijinalin özünün ve anlamının mümkün olduğunca doğru aktarılmasını sağlamak,

e) Çevrilmiş materyalleri gözden geçirmek ve düzeltmek,

f) Konuşmalar dışında yazılı metinleri bir topluluğa tercüme ederek okumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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