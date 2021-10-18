Terelelli ne demek, TDK'ya göre Terelelli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terelelli ne demek? Terelelli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terelelli kelimesi. Peki terelelli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terelelli nedir, terelelli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERELELLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terelelli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre terelelli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hafif ve hoppa



TERELELLİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sade biraz terelellidir ama ziyanı yok.

