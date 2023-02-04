Terem Moffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terem Moffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terem Moffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terem Moffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terem Moffi 25 Mayıs 1999 tarihinde Calabar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Terem Igobor Moffi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terem Moffi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Terem Moffi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Terem Moffi'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Terem Moffi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moffigram_/

Terem Moffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Terem Moffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Terem Moffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terem Moffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Riteriai

8 Ocak 2020 yılında KV Kortrijk

1 Ekim 2020 yılında FC Lorient

Terem Moffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terem Moffi şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Terem Moffi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buckswood Football Academy

Nijerya takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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