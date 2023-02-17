Terence Baya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terence Baya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terence Baya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terence Baya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terence Baya 12 Ocak 1998 tarihinde Longjumeau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terence Baya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mansa Sports Management yapmaktadır. Terence Baya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 8 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Terence Baya'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Terence Baya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terence Baya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Terence Baya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terence Baya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2016 yılında ASM Belfort

1 Eylül 2017 yılında Brescia

1 Temmuz 2018 yılında US Avranches

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

8 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Terence Baya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terence Baya şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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