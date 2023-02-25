Terentiy Lutsevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terentiy Lutsevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terentiy Lutsevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Terentiy Lutsevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Terentiy Lutsevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terentiy Lutsevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terentiy Lutsevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terentiy Lutsevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terentiy Lutsevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terentiy Lutsevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terentiy Lutsevich 19 Nisan 1991 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Терентий Луцевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terentiy Lutsevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Terentiy Lutsevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 16 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Terentiy Lutsevich'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Terentiy Lutsevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/terentii915/

Terentiy Lutsevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terentiy Lutsevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Terentiy Lutsevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terentiy Lutsevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2012 yılında Gomel

9 Ağustos 2012 yılında Dinamo Minsk

10 Ağustos 2012 yılında Vitebsk

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2013 yılında Gomel

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2014 yılında FK Beryoza

1 Ocak 2015 yılında Granit

1 Temmuz 2016 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2017 yılında Neftchi

1 Temmuz 2017 yılında FK Minsk

15 Mart 2018 yılında Smolevichi

24 Ocak 2019 yılında Gomel

28 Ocak 2020 yılında Kyzyl-Zhar

26 Ağustos 2020 yılında Gomel

19 Nisan 2021 yılında Belshina

16 Mart 2022 yılında Naftan

Terentiy Lutsevich kimdir

Terentiy Lutsevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terentiy Lutsevich şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Terentiy Lutsevich nereli

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