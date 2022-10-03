Tereyağ Yayık Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tereyağ Yayık Makine Operatörü görev tanımı nedir, Tereyağ Yayık Makine Operatörü ne iş yapar, Tereyağ Yayık Makine Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tereyağ Yayık Makine Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tereyağ Yayık Makine Operatörü Tanımı;

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Tereyağ Yayık Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tereyağ Yayık Makine Operatörü Maaşları

Tereyağ Yayık Makine Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tereyağ Yayık Makine Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tereyağ Yayık Makine Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.09

Meslek Adı :

Tereyağ Yayık Makine Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tereyağ yayık makinesini kullanarak talep dilen miktar ve gramajlarda tereyağı üretimini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tereyağ Yayık Makine Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim işlemlerinde kullanılacak miktar ve spekt değerde sütü pastör ünitesinden talep etmek ve tanımlı süt tanklarına aktarılması işlemlerini yapmak,

b) Tank içerisinden numune almak, PH oranı ve yağ oranın analiz ettirmek ve önemli farklılık olması durumunda yetkilileri bilgilendirmek,

c) Isıtma-soğutma ünitesi yardımıyla işlenecek sütün sıcaklığını 20-21 derecede sabit tutmak,

d) Süte kullanacağı kültürü ilave etmek, belli bir süre karıştırıcı yardımıyla karıştırmak ve belli bir süre dinlenmeye bırakmak,

e) Kazan içerisinde bekleme zamanını tespit etmek amacıyla süt numunesi alarak asit ve PH değerinin tespiti için analiz ettirmek,

f) Bekleme işlemi sonunda otomatik olarak soğutma işlemini başlatmak,

g) Kazan içerisindeki sütü özel boru bağlantıları ile yayık makinesine aktarmak,

h) Yayık makinesinin ısı, devir, basınç, vakum vb. ayarlarını yapmak,

i) Yayık makinesi içerisindeki ürünün işlenmesi aşamalarını takip etek gerekli durumlarda panodan müdahale etmek,

j) Yayık makinesi içerisinde üretim boyunca buzlu su dolaşımını gözlemleyerek ürün ısısını takip etmek,

k) Makineden çıkan yayık altı suyu gerektiğinde tekrar tank içerisine veya pastör bölümüne gönderilmesi işlemlerini yapmak,

l) Boş bir blok kabını veya açık tekneyi oluşan tereyağı almak üzere ürün çıkış yerine yerleştirmek,

m) Dolum süresince dolum işlemini takip etmek ve ürün dolunca blok kabı veya açık tekneyi yenisi ile değiştirmek,

n) Dolum yapılan blok veya açık teknedeki ürün üzerine üretim bilgilerini yazdığı ürün etiketini tutturmak,

o) Otomatik temizleme sürecinde uygun temizlik programında, kullanılan makine ve ekipmanların temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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