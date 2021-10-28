Terfih ne demek, TDK'ya göre Terfih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terfih ne demek? Terfih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terfih kelimesi. Peki terfih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terfih nedir, terfih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERFİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terfih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terfih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre terfih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ferahlatma, rahat yaşamasını sağlama, gönendirme



TERFİH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- terfih etmek

