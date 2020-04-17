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Terhisleri 1 ay erteleyen Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Terhisleri 1 ay erteleyen Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Kaynak: AA




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