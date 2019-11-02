Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı

KONYA'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğu hastanedeki tedavilerinin ardından devlet korumasına alındı.

Merkez Meram ilçesinin, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Çocukları fark eden apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerlerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen çocuklar, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BAKIMSIZLARMIŞ

Mama yedirilen, hastaneden temin edilen kıyafetlerle üzerleri değiştirilen çocukların yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumları iyi olduğu belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Asistan Doktor Ayşegül Yücel, "Çocuklar genelde Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede terk edilmiş halde bulunmuş. Geldiklerinde sağlık durumlarıyla ilgili bir problem yoktu. Ancak bakımsız olduklarını gözlemledik. Vücut ısıları düşmüştü. Kıyafetlerini değiştirip, beslemelerini sağladık. İlk muayenelerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" dedi.

Hastane personeli ikizlerden kız olana Zeynep, erkek olana İbrahim, kız çocuğuna ise Elif ismini koydu.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Suriyeli bir aileye ait olduğu değerlendirilen bebekler, hastanedeki tedavilerinin ardından devlet koruması altına alındı.

Polisin aileyi bulmak için başlattığı çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA