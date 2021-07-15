Terleme şikayetiyle gitti hayatından oldu! İnstagram fenomeni Odalis Santos Mena'nın şaşırtan ölümü!

23 yaşındaki Instagram fenomeni Odalis Santos Mena, koltuk altlarında aşırı terleme meydana gelme şikayeti üzerine bir kliniğe gitti. Sorunun çözümünün küçük bir operasyon gerektirdiğini öğrenen Odalis, işlem sırasında hayatını kaybetti.

KALBİ DURDU

Koltuk altlarında terlemeye sebep olan et bezlerine sıcak enerji verilerek bezler kaldırılıp terlemenin önüne geçileceği söylenen tedavi olumsuz sonuçlandı. İddiaya göre anestezi verilen Odalis'in kısa bir süre sonra kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHMAL ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturmada tedaviyi uygulayan kişinin profesyonel olmaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken anesteziyi veren klinik çalışanının daha önce hiçbir şekilde eğitim almadığı da öğrenildi.