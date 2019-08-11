Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu (2) Kızılırmak'a düşürdüğü terliğini almak için girdiği suda sürüklenerek gözden kaybolan Afgan uyruklu Saile Vatandus'un cansız bedeni, Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu.

A+ A-

CANSIZ BEDENİ BİR KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Kızılırmak'a düşürdüğü terliğini almak için girdiği suda sürüklenerek gözden kaybolan Afgan uyruklu Saile Vatandus'un cansız bedeni, Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Vatandus'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA



