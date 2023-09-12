Terme ve Salıpazarı’nın yüksek kesimlerindeki su çilesi sona eriyor

Samsun'un Terme ilçesinde Örencik Mahallesi'nde inşaatı devam eden içme suyu arıtma tesisi hizmete girdiğinde Terme ve Salıpazarı ilçelerinin yüksek rakımlı mahallerinde her yaz yaşanan su çilesi sona erecek. Tesisten 19 mahalle faydalanacak.

İçme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin su problemlerini çözmeye devam ediyor. Su sorunu yaşayan mahalle bırakmamayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Terme ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor. Tesis ile birlikte Terme ve Salıpazarı ilçelerinin yüksek rakımlı mahallerinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunu çözülecek.

Başkan Demir: "Ekiplerimiz gece-gündüz çalışıyor"

Özellikle kırsal mahallelerde yaşanan su sıkıntılarının ortadan kaldırılması için SASKİ ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorununu çözmeye söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza temiz ve içilebilir içme suyu temin etmek için büyük emek veriyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi.

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19 mahalleye arıtılmış içme suyu

İnşaatı süren tesisin hizmete açıldığında günlük 4 bin 320 metreküp suyu arıtılacağını belirten Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Eser Öncel, "Su Kızlar Çayı üzerinden temin edilecek ve arıtılarak sisteme verilecek. Mayıs ayında inşaat çalışmalarına başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Tesisin ardından Kızlar Çayı üzerine boru hatları ve 2 adet terfi merkezi inşa edeceğiz. Proje tamamlandığında Terme ilçesine bağlı Örencik, Kervansaray, Ambartepe, Kocamanbaşı, Oğuzşu, Kazımkarabekirpaşa, Bazlamaç, Akçaykaracalı, Akçagün, Mescitli ve Güzelvatan ile Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören, Suluca, Cevizli Kızılot, Yeşilköy, Yenidoğan ve Sarıhasan olmak üzere toplam 19 mahalleye arıtılmış içme suyu verilecektir" diye konuştu.

İçme suyu arıtma tesisinin yapımının bitirilmesini beklediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Türkan Mamaş, "Tesisin yapıldığını görünce çok sevindik. Çok muyluyuz. Dedik ki "artık susuzluktan kurtulacağız'. Bitmesini heyecan ile takip ediyoruz. Susuzluk çok kötü bir şey. Taşıma su ile hiçbir şey olmuyor. Büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bizim çilemize son verecek" şeklinde konuştu.

Her yaz su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Mehmet Mamaş ise "Burada tesis yapıldığı haberini alınca çok sevindik. İnşaat hızla ilerliyor. Biz de heyecan ve mutlulukla takip ediyoruz. Su çilemizin biteceğine olan ümidimiz artık var. Taşıma su ile değirmen dönmüyor. Belediyemiz sayesinde artık mahallemizde su sorunu bitiyor. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)