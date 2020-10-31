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Terme'de Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

Samsun'un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Terme'de Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

Samsun'un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Yusuf Öğüt evinde rahatsızlandı. Durumun 112 acil servise bildirilmesi üzerine Yusuf Öğüt, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevkine karar verilen Yusuf Öğüt için Samsun'dan havalanan ambulans helikopter ilçedeki otobüs dinlenme tesislerine inerek hastayı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğüt'ün, hastanede anjiyo olacağı öğrenildi.

Terme'de Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı



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