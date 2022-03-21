Şulemsi hüngür hüngür ağladı, sosyal medya ayağa kalktı! Kocası uyuşturucu batağına mı düştü? "Gözlerimin önünde eriyor!"Yasmin Erbil'in göğüsleri elbisesinden fışkırdı! Babası "Göğüslerini teşhir ediyor" dedi, kıyamet koptu!Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e sosyal medyadan tepkiler yağdı! Kızı gibi şarkıcı mı olacak?Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim İslam Memiş tüyoları verdi: "Benim alacağım bir seviye değildir"Astrolojide evler nasıl yorumlanır? Ev konumları hangi derecede hangi burca düşüyor? Anlamları ne?MTV Stutgart – Eczacıbaşı Dynavit voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Mustafa Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Özer hangi takımları çalıştırdı?Zeynep Alkan, sevgilisini altına aldı! Babası Hamdi Alkan bu fotoğrafı görünce küplere binecek!Ali Gültiken kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ali Gültiken hangi takımlı?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı görev tanımı nedir, Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı ne iş yapar, Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Tanımı;

__

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı Maaşları

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.21

Meslek Adı :

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için dış tesis ekipmanların kontrol ve bakımlarını, taşıma bantlarının bakım onarımlarını, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak, b) Termik Santral Dış Tesisler tamir bakım işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT