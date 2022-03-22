Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü ne iş yapar, Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Tanımı;

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Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü Maaşları

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3131.02

Meslek Adı :

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için elektriksel ekipmanların test ve kontrollerini, ünitelerdeki bakım çalışmaları için gerekli enerji kesilmesi ve enerjinin verilmesi işlerini, düşük gerilimdeki elektrik tesisatlarındaki küçük arıza ve bakım işleri ile ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen talimatlara göre transformatörleri bağlı oldukları kontrol tablolarından çalıştırmak,

b) Otomatik çalışmaya nezaret etmek ve göstergeleri izlemek,

c) Meydana gelen aksaklıkları gidermek için çalışan transformatörleri devreden çıkartarak yerlerine dizel jeneratörlerini çalıştırmak,

d) Devreden çıkan transformatörleri kontrol ederek arıza sebeplerini araştırmak,

e) Tespit ettiği arızaları tamir etmek veya ilgililere haber vererek tamir edilmesini sağlamak,

f) Tamir edilen transformatörleri tekrar devreye sokmak,

g) Çalışmaları hakkında kayıtlar tutmak,

h) Muayyen zamanlarda transformatörlerin, jeneratörlerin ve bataryaların bakımlarını yapmak,

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