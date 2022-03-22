Termik Santral Kazan İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Kazan İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Termik Santral Kazan İşletme Operatörü ne iş yapar, Termik Santral Kazan İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Kazan İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Kazan İşletme Operatörü Tanımı;

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Termik Santral Kazan İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Kazan İşletme Operatörü Maaşları

Termik Santral Kazan İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Kazan İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Kazan İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3131.04

Meslek Adı :

Termik Santral Kazan İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buhar kazanı ve yardımcılarının arızasız ve düzenli çalışması için kazanın su buhar sistemi, hava gaz sistemi ve elektro filtre sisteminin test ve kontrol işlerini, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Kazan İşletme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kontrol tablosunu kontrol etmek, b) Teçhizatı ve işlemle ilgili kontrol düğmelerini ayarlamak,

c) Su ve vakum pompaları, kömür kurutucuları ve püskürtücüleri, buhar kondansatörleri ve kurum üfleyicileri gibi kazana bağlı teçhizatla ilgili işlemleri kontrol etmek,

d) Türbinlere verilen buhar miktarını azaltmak veya çoğaltmak üzere kazanda gerekli ayarları yapmak,

e) Devreye girecek elektrojen ünitelerini, işlemde olan ünitelerle senkronize etmek,

f) İlgili teçhizat üzerinde jeneratör şarjlarını tespit etmek üzere göstergeleri izlemek,

g) Teçhizatta meydana gelen arızaları kaydetmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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