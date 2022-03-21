Termik Santral Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Kumanda Operatörü görev tanımı nedir, Termik Santral Kumanda Operatörü ne iş yapar, Termik Santral Kumanda Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Kumanda Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Kumanda Operatörü Tanımı;

__

Termik Santral Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Kumanda Operatörü Maaşları

Termik Santral Kumanda Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Kumanda Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Kumanda Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.35

Meslek Adı :

Termik Santral Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Termik Santral tesisinin kazan, türbin, fgd, kül ,hidrojen, su alma sahalarında ki prosesi, kumanda odasındaki ekranlardan işletme talimatlarına göre izlemek ve prosesi verimli bir şekilde çalıştırma faaliyetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Kumanda Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vardiya düzenlemelerine göre; kumanda odasındaki ekranlardan, prosesi işletme talimatlarına göre izlemek ve prosesi verimli bir şekilde çalıştırmak

b) Önceki vardiya hakkında bilgi almak, sorun varsa sorunun giderilmesini sağlamak, yöneticilerini bilgilendirmek

c) Proses ekipmanlarının devreye alınması, devreden çıkarılması ve prosesin çalıştırılması sırasında gerekli manevraları yapmak, ortaya çıkacak sorunları gidermek veya giderilmesini sağlamak

d) Operasyonel değerleri sürekli olarak izlemek, çıkabilecek sorunları tespit ederek sorunun giderilmesini sağlamak

e) Proses kararlılığını izlemek ve ilgili parametrelerin eğilimlerini yorumlamak

f) Prosesin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla, ?Termik Santral Saha Operatörleri?ni yönlendirmek

g) Sistem ve ekipmanlarda oluşan arızaları tespit ederek, ?Vardiya Amirini veya Amir Yardımcısı?nı bilgilendirmek, Bakım Yönetim Programında iş isteğinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak

h) Bakım hizmetlerinde ve arıza duruşlarında, bakım ekibine yardımcı olmak i) Arızaların giderilmesi sonrasında proses ekipmanlarının test edilip işletmeye alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?