Termik Santral Kumanda Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3131.35

Meslek Adı : Termik Santral Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Termik Santral tesisinin kazan, türbin, fgd, kül ,hidrojen, su alma sahalarında ki prosesi, kumanda odasındaki ekranlardan işletme talimatlarına göre izlemek ve prosesi verimli bir şekilde çalıştırma faaliyetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Kumanda Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vardiya düzenlemelerine göre; kumanda odasındaki ekranlardan, prosesi işletme talimatlarına göre izlemek ve prosesi verimli bir şekilde çalıştırmak

b) Önceki vardiya hakkında bilgi almak, sorun varsa sorunun giderilmesini sağlamak, yöneticilerini bilgilendirmek

c) Proses ekipmanlarının devreye alınması, devreden çıkarılması ve prosesin çalıştırılması sırasında gerekli manevraları yapmak, ortaya çıkacak sorunları gidermek veya giderilmesini sağlamak

d) Operasyonel değerleri sürekli olarak izlemek, çıkabilecek sorunları tespit ederek sorunun giderilmesini sağlamak

e) Proses kararlılığını izlemek ve ilgili parametrelerin eğilimlerini yorumlamak

f) Prosesin sürekli ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla, ?Termik Santral Saha Operatörleri?ni yönlendirmek

g) Sistem ve ekipmanlarda oluşan arızaları tespit ederek, ?Vardiya Amirini veya Amir Yardımcısı?nı bilgilendirmek, Bakım Yönetim Programında iş isteğinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak

h) Bakım hizmetlerinde ve arıza duruşlarında, bakım ekibine yardımcı olmak

i) Arızaların giderilmesi sonrasında proses ekipmanlarının test edilip işletmeye alınmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Termik Santral Kumanda Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü mesleği için “8160.50” kod olarak kullanılır iken Ahşap İskeletçi mesleği için “7522.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Termik Santral Kumanda Operatörü Meslek Kodu “3131.35” olarak belirlenmiştir.

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