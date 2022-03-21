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Termik Santral Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Makineleri Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Termik Santral Makineleri Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Termik Santral Makineleri Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Termik Santral Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Makineleri Teknikeri görev tanımı nedir, Termik Santral Makineleri Teknikeri ne iş yapar, Termik Santral Makineleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Makineleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Makineleri Teknikeri Tanımı;

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Termik Santral Makineleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Makineleri Teknikeri Maaşları

Termik Santral Makineleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Makineleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Makineleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Termik Santral Makineleri Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.10

Meslek Adı :

Termik Santral Makineleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Termik santrallerde elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı işlerinde makine mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Makineleri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmede kurulacak olan tesisatın projeye uygun olarak yerleştirilmesi çalışmalarında yer almak,

b) Sistem içerisinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek, gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek,

c) Makinelerinin bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapmak,

d) Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetlemek,

e) Çalışmaları ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve rapor hazırlayarak ilgililere sunmak,

f) Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapmak,

g) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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