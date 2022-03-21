Termik Santral Makineleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Termik Santral Makineleri Teknisyeni Tanımı;
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Termik Santral Makineleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Makineleri Teknisyeni Maaşları
Termik Santral Makineleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Makineleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Makineleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3113.24
Meslek Adı :
Termik Santral Makineleri Teknisyeni Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Termik Santral Makineleri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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