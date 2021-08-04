Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Bu durumun ardından konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Termik santral nedir? | Ne işe yarar? | Termik santral nerede? sorularının yanıtına ulaşmak için arama yapmaya başladı. İşte detaylar...

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.

Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır.

TERMİK SANTRAL NE İŞE YARAR?

Kömürle çalışan termik santraller, kömürde bulunan kimyasal enerjinin, elekt- rik enerjisine çevrilmesini sağlar. Termik santrallerde genelde düşük kalorili kömür kullanılır. Böylece elektrik enerjisi üretilirken, aynı zamanda düşük kaliteli linyitlerin değerlendirilmesi düşünülmüştür.

Çalışma alanları:

Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

Isı depolama sistemleri

Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

Kazan tasarımı

Termik santral modernizasyon ve yenilenme

Performans görüntüleme sistemleri

Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL NEREDE?

Haberlere konu olan termik santral Kemerköy Termik Santralidir.

Kemerköy Termik Santrali Muğla, Milasta'dır.

ALEVLER KEMERKÖY TERMİK SANTRALİNE SIÇRADI

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Belektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken patlama sesleri duyulmaya başladı. Santralden siren sesleri yükseldi.

Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, paylaşımında “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında yangına ilişkin son durumu aktaran Mustafa Berber şu ifadeleri kullandı:

" Akşam saatlerine kadar hendeklerin açılmasıyla birlikte alevlerin termik santral içine girmesi engellenmiş, yukarıya doğru süpürülmüştü bu önlemle birlikte. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler bir anda sıçradı ve yangın büyüdü. Şu an için bir güvenlik ya da patlama riski yok. Sadece termik santral yapı olarak zarar görebilir. Kontrolsüz patlamaya yol açacak bir durum yok. Patlama materyali de şu anda yok. (İçeride bulunan kömürler) Henüz bununla ilgili bir açıklama yok. Zaten Kimse termik santrale sıçramasını beklemiyordu. Önlemlerde termik santrale sıçramaması yönünde alınmıştı. Ancak bir anlık rüzgarın değişmesiyle termik santrali etkisi altına aldı."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor"

PATLAMA RİSKİ YOK

Yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Ören Mahallesi’nde oturanların da tahliye işlemlerine başlandı.