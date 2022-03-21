Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü Tanımı;
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Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü Maaşları
Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3131.26
Meslek Adı :
Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Enerji Üretim Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için ekipmanların ölçü ve kontrol işlerini, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak, b) Termik Santral ölçü kontrol işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir
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