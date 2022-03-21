Termik Santral Türbin İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santral Türbin İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Termik Santral Türbin İşletme Operatörü ne iş yapar, Termik Santral Türbin İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santral Türbin İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santral Türbin İşletme Operatörü Tanımı;

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Termik Santral Türbin İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santral Türbin İşletme Operatörü Maaşları

Termik Santral Türbin İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santral Türbin İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santral Türbin İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.08

Meslek Adı :

Termik Santral Türbin İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik üretimi için jeneratörleri harekete geçiren bir buhar veya su kuvveti ile çalışan türbini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Türbin İşletme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türbini çalıştırır veya çalıştırılması için yardımcılarına emir vermek,

b) Türbini belirli bir süre ağır bir devir altında çalıştırmak,

c) Türbin tam devirle çalışmaya hazır olunca durumu tevzi tablosu operatörüne bildirmek,

d) Türbinin hızını artırmak ve otomatik regülatörün türbini doğru bir devirde tutmasına dikkat etmek,

e) Tevzi tablosu operatörüne türbinin diğer gruplarla senkronize edilmeğe hazır olduğunu bildirmek,

f) Gösterge ve ölçü aletlerini gözleyerek türbinin yüklenip yüklenemeyeceğini kestirmek ve verimli olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol etmek,

g) Türbinin çıkış gücünü azaltıp çoğaltmak ve gerekli ayarları yapmak, h) Gösterge değerlerini kaydetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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