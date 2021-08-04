Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Bu olay sonrası Termik santral yanarsa ne olur? | Tehlike ne boyutta? | Termik santral patlarsa ne olur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar..

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Termik santraller üretimde çeşitli yakıt tipleri kullanırlar. Bu yakıt tipleri santral yakınında ne kadar fazla ise olası patlama da o kadar yüksek olur.

Bu nedenle olası yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılır ve patlama benzeri durumun önüne geçilmiş olur. Yine de yangın termik santrale ulaşırsa kullanılmaz hale gelebilir ve eğer bölgede aktif elektrik ya da ısı üretimi sağlıyorsa bu alanlarda kesintiler yaşanabilir.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevlerin Kemerköy Termik Santrale sıçramasının ardından Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, termik santrale sıçrayan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Termik santralinin yanması durumunda zehirli gazların atmosfere salınacağını ve bunun da insan sağlığı için büyük zararları olacağını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım” dedi.

TERMİK SANTRAL TEHLİKE NE BOYUTTA?

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Belektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken patlama sesleri duyulmaya başladı. Santralden siren sesleri yükseldi.

Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, paylaşımında “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında yangına ilişkin son durumu aktaran Mustafa Berber şu ifadeleri kullandı:

" Akşam saatlerine kadar hendeklerin açılmasıyla birlikte alevlerin termik santral içine girmesi engellenmiş, yukarıya doğru süpürülmüştü bu önlemle birlikte. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler bir anda sıçradı ve yangın büyüdü. Şu an için bir güvenlik ya da patlama riski yok. Sadece termik santral yapı olarak zarar görebilir. Kontrolsüz patlamaya yol açacak bir durum yok. Patlama materyali de şu anda yok. (İçeride bulunan kömürler) Henüz bununla ilgili bir açıklama yok. Zaten Kimse termik santrale sıçramasını beklemiyordu. Önlemlerde termik santrale sıçramaması yönünde alınmıştı. Ancak bir anlık rüzgarın değişmesiyle termik santrali etkisi altına aldı."

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor"

TERMİK SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılınca patlama benzeri durumun önüne geçilir.

Yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Ören Mahallesi’nde oturanların da tahliye işlemlerine başlandı