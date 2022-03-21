Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri görev tanımı nedir, Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri ne iş yapar, Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Tanımı;

__

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Maaşları

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.11

Meslek Adı :

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Termik santrallerde enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektronik tesisin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan teknik elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santrallerde Enerji Üretimi Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik ve elektronik mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre tesislerin kurulması aşamasında görev almak,

b) Makine ve teçhizatı çalıştırmak,

c) Sistemde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek, gerektiğinde doğrudan müdahale etmek,

d) Makinelerin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapmak,

e) Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadıklarını denetlemek,

f) Belirli aralıklarla verileri toplamak, analiz etmek ve sonuçları bir rapor halinde düzenleyerek ilgililere sunmak,

g) Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?