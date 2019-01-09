Terminal için yeni servis araçları hizmette

Şehirlerarası Otobüs Terminali servis hizmetinin çok daha konforlu hale gelmesi için yeni servis araçları hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iki ana güzergah ve 36 Terminal durağı ile hizmet verdiklerini açıkladı. Başkan Çelik, Mini Terminallerle ilgili de Şehirlerarası Otobüs Firmalarının temsilcileri ile bir toplantı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda Türkiye'ye örnek projelerden olan Mini Terminaller ve Şehirlerarası Otobüs Terminali servis işletmeciliğini çok daha kaliteli ve konforlu bir şekilde vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin farklı bölgelerindeki 6 Mini Terminal'den birisi olan Fuzuli Mini Terminali'nde şehirlerarası otobüs firmalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, öncelikle terminal servisi olarak hizmet verecek yeni otobüsleri inceledi. Beyazşehir ve Talas'tan başlayan iki ana güzergah ve 36 Mini Terminal durağı ile servis yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, bu hatlar için 8 yeni otobüsün hizmete vereye başladığını 4 yeni otobüsün de önümüzdeki günlerde geleceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fuzuli Mini Terminali'nde şehirlerarası otobüs firmalarının temsilcileriyle de bir toplantı yaptı. Toplantıda Mini Terminaller içerisinde firmalara verilecek olan bankolarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA