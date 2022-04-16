Terminal/İskele Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Terminal/İskele Sorumlusu görev tanımı nedir, Terminal/İskele Sorumlusu ne iş yapar, Terminal/İskele Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Terminal/İskele Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Terminal/İskele Sorumlusu Tanımı;

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Terminal/İskele Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Terminal/İskele Sorumlusu Maaşları

Terminal/İskele Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Terminal/İskele Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terminal/İskele Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.63

Meslek Adı :

Terminal/İskele Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlu olduğu terminalin yolcu, çalışan ve diğer tüm işleyişiyle ilgili faaliyetlerin takibini,denetlemesini ve uygulamasını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Terminal/İskele Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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