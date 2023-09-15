Terminatör lakaplı boksör Kadir Yıldırım: "Errol Zimmerman’ı emekli edeceğim"

Terminatör lakaplı kick boks sporcusu Kadir Yıldırım, 21 Ekim'de düzenlenecek Mega Fight Arena'da karşılaşacağı rakibi Errol Zimmerman ile ilgili "21 Ekim'de emekliliği gelecek" dedi.

Terminatör lakaplı kick boks sporcusu Kadir Yıldırım, 21 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek olan Mega Fight Arena'da dünyaca ünlü boksör Errol Zimmerman ile gecenin ana maçında karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesi Kadir Albayrak, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıkacağını aktaran Yıldırım, "21 Ekim'de Türkiye'miz adına da çok önemli bir maç olacak. Dünya çapında bir organizasyon olacak. Ben de gecenin ana maçını Errol Zimmerman'a karşı dünya çapında çok önemli bir stara karşı yapacağım" şeklinde konuştu.

"21 Ekim'de Zimmerman emekli olacak"

Rakibi Errol Zimmerman ile arasındaki atışmaya da değinen Kadir Yıldırım, "Bir önceki turnuvada Martin Pacas ile karşılaştım galibiyet aldım. Kendisi de Tomas Hron'a karşı bir galibiyet aldı. O maçtan sonra bizim bir meydan okuma durumumuz oluştu. Ben ona "benimle maç yapar mısın" diyerek meydan okudum. O gece ona "tamam" dedi. Onun kontrat imzaladığı gün benim hakkımda "21 Ekim'de görüşeceğiz. Seni bitireceğim. Bana kemik kıran derler" sözleri olmuştu. Sonra bizde de ona cevap verme durumu oluştu. Ben de ona "21 Ekim'de seni bitireceğim, buna sevinebilirsin çünkü emekliliğin gelmiş olacak" demiştim ve böyle bir atışmamız oldu. Güzel de oldu. 21 Ekim'de inşallah emekliliği gelecek" ifadelerini kullandı. Kadir Yıldırım, 21 Ekim'de düzenlenecek Mega Fight Arena'da Floyd Mayweather'ın yer alacağını aktarırken, dünyaca ünlü dans şovlarının da yapılacağını belirtti.

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"En iyi şekilde maça çıkacağımı söyleyebilirim"

Yıldırım, yurt içi ve yurt dışı kampı yaptığını vurgulayarak, "Bütün maçlarımı çok önemsiyorum ama sanırım bu zamana kadar yapmış olduğum en büyük maç olabilir. Çünkü Errol Zimmerman dünyada isim yapmış çok kaliteli bir sporcu. Dolayısıyla bunun hazırlıklarına çok önem veriyorum. Bu süreçte Kapçak Emlak Sedat Kapçak Bey maddi manevi her türlü yanımda oldu. Antrenman süreçlerinde de desteğini esirgemedi. Önce Balıkesir kampında bu desteklerini sürdürdü. Sırbistan'a beni gönderdi. Sırbistan kampında benim için şöyle bir olumlu sonuç vardı. Orada Radeo Papic One FC'de Errol Zimmerman'ı nakavt etmiş bir adam. Radeo ile önemli antrenmanlar yaptık. Dünya çapında başka ağır sıkletler de vardı. Onlarla da çok güzel antrenmanlar yaptık. Benim tarafımdan bakıldığında Radeo benim son yendiğim Martin Pakas'a karşı 2 defa kaybetmişti. Ben de Pakas'ı yenmiştim. Böyle ortak bir noktada güzel antrenmanlar yaptık. Bu maçın özelinde antrenmanlar kamplar devam edecek. Balıkesir'e tekrar gideceğim. Olması gerekenin en iyi şekilde olacağını en iyi şekilde maça çıkacağımı söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

"Errol Zimmerman'ın bu maça iyi hazırlanmasını öneriyorum"

Bu maçı daha önce kafasında birçok kez oynadığının altını çizen Kadir Yıldırım, "Tabii ki kafamda oynadım. Bir kez değil defalarca kez oynadım çünkü bizim dövüş sporlarında en kıymetli şey antrenmanlardır, uykudur, beslenmedir. Bunun yanı sıra bu süreci tamamladıktan sonra rakipler belli olduğunda rakipler üzerinde stratejik çalışmalar da başlar. İnsan kendi kafasında kafasında oynar. Ona karşı stratejilerim var. Errol Zimmerman'ın maçıma çok iyi hazırlanmasını öneriyorum" diye konuştu.

Sponsor Sedat Kapçak: "Kadir'in Zimmerman'ı emekli edeceğini düşünüyorum"

Kadir Yıldırım'ın sponsoru Sedat Kapçak ise, "Kadir kardeşimizle tesadüfen tanıştık. Uzun zamandır da kendisini takip ediyorduk. Bugüne kadar Trakya bölgesi ve Türkiye'de birçok amatör ve profesyonel sporcuya firmamız sponsor oldu. Kendilerini destekledi. En son bir kızımıza sponsor olduk. Serbest Dalışta dünya şampiyonu oldu kendisi. Tekirdağ bölgesinde birçok amatör kulübümüze sponsor oluyoruz. En son kadir kardeşimizle de tanıştık. Bu fikri gelişti. Tek cümle ile özetleyecek olursak. Türkiye'de çok büyük yankı uyandıracak. Kadir'in Zimmermann'ı emekli edeceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Kadir kardeşimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)