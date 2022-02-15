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Terminoloji ne demek, TDK'ya göre Terminoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terminoloji kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Terminoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Terminoloji nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Terminoloji kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Terminoloji ne demek, TDK'ya göre Terminoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terminoloji ne demek? Terminoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terminoloji kelimesi. Peki terminoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terminoloji nedir, terminoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TERMİNOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terminoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Terminoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre terminoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Terimler dizgesi
- Terim bilimi

TERMİNOLOJİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tıp terminolojisi.

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