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Terminolojik ne demek, TDK'ya göre Terminolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terminolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Terminolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Terminolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Terminolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Terminolojik ne demek, TDK'ya göre Terminolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terminolojik ne demek? Terminolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terminolojik kelimesi. Peki terminolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terminolojik nedir, terminolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Terminolojik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Terminolojik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

TERMİNOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terminolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Terminolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre terminolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

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